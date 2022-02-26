В Минобороны РФ рассказали о попадании ракеты ВСУ в жилой дом в центре Киева

Источник из Министерства обороны Российской федерации заявил, что информация о попадании российской ракеты в украинский жилой дом не соответствует действительности.

Характер повреждений угла жилого дома свидетельствует о попадании в него зенитной ракеты, на видео это видно, заявил источник в Минобороны. По его словам, здание пострадало из-за отказа ракеты украинского ЗРК «Бук-М1».

Инсайдер отметил, что скорее всего является отсутствие необходимого регламентного обслуживания и объективное старение техники, стоящей на вооружении Вооруженных сил Украины с советских времен.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявлял, что ВСУ планируют ударить артиллерией по подконтрольным Киеву населенным пунктам.