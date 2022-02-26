Украинская ассоциация футбола приняла предложение Польши о проведении домашних матчей

Глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша предложил сборной Украины проводить домашние матчи на территории Польши.

Украинская ассоциация футбола приняла предложение о проведении домашних матчей в Польше. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил Кулеша.

«У меня был разговор с моим другом Андреем Павелко, президентом Украинской ассоциации футбола. От имени Польского футбольного союза я предложил помощь в организации матчей украинской сборной в Польше, если потребуется», — рассказал Цезарий Кулеша.

Ранее на внеочередном заседании Союза европейских футбольных ассоциаций УЕФА принял решение обязать футбольные клубы России и Украины проводить домашние матчи на нейтральных стадионах.