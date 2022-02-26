В Латвии задумались о выходе из НАТО после начала спецоперации РФ на Украине

После начала спецоперации Вооруженных сил РФ по «демилитаризации и денацификации» Украины жители Латвии впервые начали говорить о выходе страны из НАТО. Об этом корреспонденту «Политики Сегодня» рассказал председатель латвийской партии «Новое Согласие» Янис Кузинс.

По словам депутата, на фоне обострения украинского кризиса Латвия разделилась на два лагеря: часть латышей поддерживает общую политическую линию НАТО и говорит о «российской агрессии»; другие увидели в сложившейся ситуации повод открыто заявить о том, что Североатлантический альянс исчерпал себя как военно-политическое объединение. Нахождение в составе НАТО ставит под угрозу безопасность Латвии.

«Даже латыши, не особо поддерживающие Россию, говорят, что для нашей безопасности надо выйти из НАТО, — рассказывает Кузинс. – Мне говорили об этом многие, речь не о паре человек. Люди хотят создать письменную резолюцию о выходе Латвии из НАТО. Раскол в обществе есть, кто-то в соцсетях ставит российский флаг, кто-то – украинский».

Федеральное агентство новостей / Карен Маркарян

По мнению главы «Нового Согласия», причины такого раскола сложились исторически. Во время Второй мировой войны латыши нередко примеряли на себя форму войск СС и шли воевать с Красной армией.

Перспективы президента Владимира Зеленского после начала миротворческой операции РФ весьма туманны, добавляет Кузинс:

«Я думаю, что он [Зеленский] подаст в отставку. У него другого варианта нет».

Подробнее о том, как российских миротворцев встречают в украинских городах, вы можете прочитать в нашем материале.