Сочинский аэропорт приступил к обслуживанию рейсов для вывоза туристов

Аэропорт Сочи приступил к обслуживанию рейсов для вывоза путешественников, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Ряд аэропортов на юге России закрыли из-за сложившейся ситуации на Украине. Многие туристы не смогли выехать из городов. На данный момент обслуживанием рейсов для вывоза путешественников занялся аэропорт Сочи.

Президент России Владимир Путин назвал специальную операцию на Украине вынужденной мерой, которая поможет прекратить агрессию против жителей Донбасса. По словам главы государства, Киев не оставил Москве иного выбора.