Володин сообщил о бегстве Зеленского во Львов

Президент Украины Владимир Зеленский покинул столицу государства и находится во Львове, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

По его словам, все видео, которые публикует глава соседнего государства, были записаны заблаговременно. В действительности Зеленский уже оставил Киев из соображений безопасности.

«Его не было уже вчера в столице Украины. Вместе со своим окружением сбежал в город Львов, где ему вместе с помощниками оборудовали место для проживания», — написал Володин в собственном Telegram-канале.

Стоит отметить, что Вооруженные силы России на текущий момент проводят специальную операцию на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин объявил о ее начале в ночь на 24 февраля.