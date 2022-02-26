Медведев назвал приостановку членства России в СЕ «поводом хлопнуть дверью»

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал приостановку членства РФ в Совете Европы и ПАСЕ хорошей возможностью восстановить работу ряда институтов с целью предотвращения тяжких преступлений на территории страны.

«Дикая несправедливость. Хотя неплохой повод, наконец, хлопнуть дверью и забыть об этих бессмысленных богадельнях навсегда. К тому же это еще и хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране. Типа смертной казни для опаснейших преступников, которая активно применяется в США и Китае», — заявил Медведев.

Ранее комитет министров СЕ объявил о приостановке членства РФ в организации. Без России — самой большой страны Европы — работа Совета Европы теряет смысл, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Он отметил, что российская делегация старалась вести диалог до конца.