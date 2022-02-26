Захарова обвинила Микронезию в защите неонацизма на Украине

Соединенные Штаты используют Федеративные Штаты Микронезии для того, чтобы защитить неонацизм на Украине и поддержать нацистский режим в Киеве. К такому выводу пришла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Таким образом она прокомментировала разрыв дипломатических отношений с Россией со стороны Микронезии. По ее словам, США и Украина выступали против принятия резолюции о борьбе с нарушениями международных договоренностей, в соответствии с которыми, нацизм и фашизм признаны преступными идеологиями человеконенавистничества, запрещенными в современном цивилизованном мире.

«Порой к ним присоединялись временные попутчики, но именно США и Украина составляли костяк оппозиции антифашистским инициативам на площадке ООН. Так вот, Микронезия была одной из тех стран, кто голосовал "против", когда резолюцию впервые внесли на рассмотрение — в 2005 и 2006 годах», — подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что на протяжении семи лет американские власти не убеждали Украину выполнять Минские соглашения, а лишь поощряли к бездействию. Об этом рассказал российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.