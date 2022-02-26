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«Люди ждали восемь лет». Юрист Юкша объяснил успешный ход военной операции РФ на Украине

Россия
«Люди ждали восемь лет». Юрист Юкша объяснил успешный ход военной операции РФ на Украине

Беспрепятственный марш миротворцев РФ по Мелитополю – показатель того, что большинство регионов Украины смотрят на Россию с надеждой. Так рассуждает адвокат и общественный деятель Янис Юкша, который связывает успешный ход операции по демилитаризации вотчины президента Владимира Зеленского с «исторической памятью» местного населения.

Минобороны РФ ранее официально подтвердило, что военные вошли в Мелитополь, не встретив абсолютно никакого сопротивления. Во время марша по центральным улицам города жители «приветствовали российских военнослужащих», при этом некоторые пожилые люди выходили из дома с красными флагами.

«Юг Украины, да и другая часть страны смотрят на Восток, на Россию, причем делает это с надеждой, — трактует ситуацию Янис Юкша. — Мелитополь, Одесса и прочая Малороссия были в зоне оккупации румынских войск, которые не прославились особым гуманизмом. У взрослых людей на генетическом уровне сохранилось это неприятие чужого. Они помнят о своей связи с большой Родиной. Хорошо, что это [военная операция] началась сейчас, потому что эти люди ждали восемь лет, оглядываясь на Восток».

Украинским властям в лице Владимира Зеленского держать под контролем подобные настроения гражданского населения становится все труднее. Западные эксперты прогнозируют скорый переход слуги народа в статус «президента в изгнании», однако вопрос «страны-убежища» для Зеленского пока остается открытым.

«Люди ждали восемь лет». Юрист Юкша объяснил успешный ход военной операции РФ на Украине
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Сам президент Украины накануне подтвердил готовность говорить с Москвой о «нейтральном статусе» государства. Впрочем, спустя восемь лет непрекращающегося геноцида жителей Донбасса, верить таким заявлениям нужно с особой осторожностью, считает Юкша.

«Сейчас в Киеве засели бандиты, которых просто использовали для захвата собственности на Украине. И они готовы принести много бед даже на свою землю, потому что прекрасно понимают, что России потом придется восстанавливать все это. Чем хуже – тем лучше для них. Руководство Украины давно бы пошло на какие-то действия, но они сразу слышат оклик из Европы с требованием продолжать разрушение государственности», — подчеркивает юрист.

Тем временем Владимир Зеленский продолжает попытки договориться с Брюсселем о включении Украины в Европейский союз (ЕС). По мнению президента, российская военная операция – это «решающий момент» для Европы, игнорировать который нельзя.

Запад сохраняет сдержанное молчание в отношении вступления Украины в ЕС и НАТО даже на фоне нынешнего обострения. Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден пообещал Киеву «военную помощь» в размере 600 млн долларов. За несколько часов до этого стало известно, что Белый дом попросил у Конгресса США 6,4 миллиарда долларов «на украинский кризис».

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