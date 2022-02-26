Беспрепятственный марш миротворцев РФ по Мелитополю – показатель того, что большинство регионов Украины смотрят на Россию с надеждой. Так рассуждает адвокат и общественный деятель Янис Юкша, который связывает успешный ход операции по демилитаризации вотчины президента Владимира Зеленского с «исторической памятью» местного населения.

Минобороны РФ ранее официально подтвердило, что военные вошли в Мелитополь, не встретив абсолютно никакого сопротивления. Во время марша по центральным улицам города жители «приветствовали российских военнослужащих», при этом некоторые пожилые люди выходили из дома с красными флагами.

«Юг Украины, да и другая часть страны смотрят на Восток, на Россию, причем делает это с надеждой, — трактует ситуацию Янис Юкша. — Мелитополь, Одесса и прочая Малороссия были в зоне оккупации румынских войск, которые не прославились особым гуманизмом. У взрослых людей на генетическом уровне сохранилось это неприятие чужого. Они помнят о своей связи с большой Родиной. Хорошо, что это [военная операция] началась сейчас, потому что эти люди ждали восемь лет, оглядываясь на Восток».

Украинским властям в лице Владимира Зеленского держать под контролем подобные настроения гражданского населения становится все труднее. Западные эксперты прогнозируют скорый переход слуги народа в статус «президента в изгнании», однако вопрос «страны-убежища» для Зеленского пока остается открытым.

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Сам президент Украины накануне подтвердил готовность говорить с Москвой о «нейтральном статусе» государства. Впрочем, спустя восемь лет непрекращающегося геноцида жителей Донбасса, верить таким заявлениям нужно с особой осторожностью, считает Юкша.

«Сейчас в Киеве засели бандиты, которых просто использовали для захвата собственности на Украине. И они готовы принести много бед даже на свою землю, потому что прекрасно понимают, что России потом придется восстанавливать все это. Чем хуже – тем лучше для них. Руководство Украины давно бы пошло на какие-то действия, но они сразу слышат оклик из Европы с требованием продолжать разрушение государственности», — подчеркивает юрист.

Тем временем Владимир Зеленский продолжает попытки договориться с Брюсселем о включении Украины в Европейский союз (ЕС). По мнению президента, российская военная операция – это «решающий момент» для Европы, игнорировать который нельзя.

Запад сохраняет сдержанное молчание в отношении вступления Украины в ЕС и НАТО даже на фоне нынешнего обострения. Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден пообещал Киеву «военную помощь» в размере 600 млн долларов. За несколько часов до этого стало известно, что Белый дом попросил у Конгресса США 6,4 миллиарда долларов «на украинский кризис».