Тарпищев заявил, что поражение Медведева в ATP не повлияет на статус первой ракетки мира

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал результаты полуфинала турнира ATP в Мексике.

Тарпищев заявил, что итоги игры теннисиста Даниила Медведева с испанским соперником Рафаэлем Надалем никак не скажутся на его статусе первой ракетки мира. Надаль обыграл Медведева со счетом 3:6, 3:6.

«Вообще никак не отразится. Он обогнал Джоковича на 150-200 очков. Но в целом это ничего не значит. До «Большого шлема» Медведев будет первым. Такой турнир даст много очков, именно там все и будет решаться», — заявил Шамиль Тарпищев изданию «Спорт-Экспресс».

Сербский теннисист Нова Джокович 24 февраля в четвертьфинале турнира в Дубае проиграл чеху Иржи Веселы со счетом 6:4, 7:6 (7:4). Именно поэтому со следующей недели Даниил Медведев станет первой ракеткой мира.