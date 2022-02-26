США указали на нецелесообразность диалога с Россией на текущем этапе

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман прокомментировала ситуацию в рамках диалога с Россией по вопросам стратегической стабильности.

По ее словам, в сложившихся условиях Вашингтон не видит предпосылок для продолжения контактов с российской стороной. Шерман выразила сожаление в связи с тем, что ситуация обернулась таким образом.

«Последняя встреча была чрезвычайной, направленной на то, чтобы предотвратить эту ужасную ситуацию. У нас на самом деле завязалась достаточно конструктивная дискуссия...», — сказала она.

Ранее Москва выдвинула Вашингтону и НАТО предложения по гарантиям безопасности. В Кремле предупредили партнеров, что если переговоры будут «забалтывать», Россия будет вынуждена дать военно-технический ответ.