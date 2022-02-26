Польша намерена добиться отмены стыкового матча с Россией в рамках отбора к ЧМ

Сборная Польши по футболу намерена отказаться проводить стыковой матч отбора к ЧМ-2022 против команды России. Об этом в официальном Twitter-аккаунте сообщил президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша.

Российская команда должна сыграть в полуфинальном матче отбора против сборной Польши 24 марта. Победитель встречи сыграет с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция — Чехия.

«Хватит слов, нужны действия. В связи с обострением конфликта на Украине сборная Польши отказывается проводить стыковой мачт против команды России», — заявил Кулеша.

24 февраля президент России Владимир Путин принял решение о проведении спецоперации на Украине. Лидер заявил, что обстоятельства «требуют от нас решительных и незамедлительных действий».