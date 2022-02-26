Медведев назвал бесполезными санкции Запада против членов российского Совбеза

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев усомнился в эффективности санкций Запада против членов российского совета безопасности.

По словам Медведева, несмотря на введение ограничений, операция по защите Донбасса будет проведена в полном объеме. Сами санкции он назвал бесполезными.

«Эти чудесные запреты ничего не изменят. Ни я, ни члены моей семьи не имели и не имеют ни иностранных счетов, ни какого-либо имущества за рубежом», — пояснил он.

Как подчеркнул зампред Совбеза, в целом санкции могут стать поводом для окончательного пересмотра отношений со странами, которые их ввели, в том числе для прерывания диалога по стратегической стабильности.

«Можно ведь в принципе отказаться от всего, включая договор СНВ-3. Да и дипотношения в принципе не особо нужны. Пора закрывать посольства на амбарные замки», — добавил он.

Ранее президент США Джо Байден и ряд лидеров стран Запада объявили о введении ряда новых антироссийских санкций. Эти ограничения планировались долгое время, и были введены когда Россия приступила к операции по демилитаризации и денацификации Украины.