Украинские националисты обстреляли из РСЗО «Град» жилые кварталы Старобельска

Украинские националистические подразделения применили РСЗО «Град» для ударов по жилым кварталам города Старобельск.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что в результате применения реактивных систем залпового огня в городе начался пожар. Зафиксированы разрушения жилых домов, есть погибшие среди гражданских.

«Министерство обороны РФ имеет достоверные данные, что подобные провокации со стороны украинских националистов спланированы в населенных пунктах Краматорск и Славянск», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что ВС РФ ударов по городам и населенным пунктам не наносят. Российские военные принимают все меры для сохранения жизни мирных граждан.