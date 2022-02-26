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Украинские националисты обстреляли из РСЗО «Град» жилые кварталы Старобельска

Армия
Украинские националисты обстреляли из РСЗО «Град» жилые кварталы Старобельска

Украинские националистические подразделения применили РСЗО «Град» для ударов по жилым кварталам города Старобельск.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что в результате применения реактивных систем залпового огня в городе начался пожар. Зафиксированы разрушения жилых домов, есть погибшие среди гражданских.

«Министерство обороны РФ имеет достоверные данные, что подобные провокации со стороны украинских националистов спланированы в населенных пунктах Краматорск и Славянск», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что ВС РФ ударов по городам и населенным пунктам не наносят. Российские военные принимают все меры для сохранения жизни мирных граждан.

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