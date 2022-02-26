РКН просит Генпрокуратуру ограничить доступ к фейкам СМИ о спецоперации на Украине

Роскомнадзор (РКН) попросил Генпрокуратуру об ограничении доступа к фейковым материалам ряда СМИ о ситуации на Украине.

В РКН заявили, что недостоверная информация была опубликована на сайтах «Эха Москвы», «ИноСМИ», The New Times, «Свободной прессы», «Новой газеты», «Журналиста», «Лениздата», а также СМИ, признанных иноагентами по решению Министерства юстиции РФ — «Медиазоны», «Дождя» и издания «Крым.Реалии»1, передает RT. За подобные правонарушения предусмотрены штрафы до 5 млн рублей.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента