Более 47 тысяч жителей Украины въехали в Польшу за прошлые сутки

Польские пограничники за прошлые сутки разрешили въехать в страну более 47 тыс. жителей Украины. Об этом говорится в сообщении службы в соцсети Twitter.

Украинцы на фоне событий в Донбассе начали массово покидать страну, в том числе отправляясь в соседнюю Польшу. За прошедшие сутки количество людей, пересекших границу, превысило 47 тыс.

«Вчера, 25 февраля, на переходах на границе с Украиной сотрудники пограничной охраны оформили 58,3 тыс. путешественников, в том числе 47,5 тыс. на въезд», — сообщили польские пограничники.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о решении провести на Украине спецоперацию, которая направлена на предотвращение кровопролития и борьбу с агрессией в отношении Донецкой и Луганской народных республик. Глава государства отметил, что данная мера является вынужденной.