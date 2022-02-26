Оперштаб сообщил о 76 смертях из-за COVID-19 в Петербурге за сутки

Федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции опубликовал новые данные по числу случаев летального исхода от COVID-19.

Согласно статистическим данным, предоставленным оперативным штабом по борьбе с COVID-19, за последние сутки в Санкт-Петербурге было выявлено 76 случаев летального исхода среди пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией. Днем ранее данный показатель составил 75 случаев. За сутки заразились 7409 человек, 436 пациентам понадобилась госпитализация.

Ситуация с распространением коронавируса в Санкт-Петербурге остается напряженной. С момента начала пандемии в городе было выявлено 1 425 944 случаев заражения, город занимает первое место по показателям суточной заболеваемости, опережая Москву. Губернатор Александр Беглов ранее утверждал, что ситуация с COVID-19 в Северной столице находится под контролем, однако данные оперативного штаба ставят его слова под сомнение.