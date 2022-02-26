Зеленский сообщил о состоявшемся телефонном разговоре с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщил в Twitter сам украинский лидер. Также он отметил, что военная помощь западных партнеров уже направляется в Киев. Антивоенная коалиция работает, добавил Зеленский.

«Новый день на дипломатическом фронте начался с беседы с Эммануэлем Макроном», — написал глава Украины.

Накануне президент записал видеообращение на фоне административного здания в Киеве. Рядом с ним находились его приближенные, в том числе глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.