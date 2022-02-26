Макрон: заседание Совета обороны и безопасности Франции состоится вечером 26 февраля

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что на вечер 26 февраля созывает Совет обороны по ситуации на Украине.

Как сообщает Елисейский дворец, заседание Совета обороны и безопасности Франции намечено на 19:00 по московскому времени.

По мнению Макрона, «война будет длительной», поэтому необходимо готовиться к ее последствиям. В частности, мир ждет повышение цен и проблемы, связанные с производством зерновых культур, вина, а также с металлургией, энергетикой и логистикой.

Ранее Макрон заявил журналистам, что Париж ускорит размещение военных в Румынии и отправит войска в Эстонию из-за ситуации на Украине. По его словам, Франция продолжит в полном объеме выполнять свои обязанности по обеспечению гарантий безопасности своих союзников по НАТО.