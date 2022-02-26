Матыцин заявил, что РУСАДА обязано внимательно провести расследование по делу Валиевой

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Российское антидопинговое агентство должно быть максимально ответственным в деле о допинг-тесте фигуристки Камилы Валиевой.

Олимпийские игры в Пекине подошли к концу 20 февраля, однако разбирательства по делу о сомнительной допинг-пробе Валиевой до сих пор не завершены. После обнародования результатов теста на допинг девушке все же было разрешено продолжать участие в соревнованиях, однако олимпийские медали призерам командного турнира так и не были вручены.

«РУСАДА должно очень внимательно провести расследование. В конце года, надеюсь, закончится период санкций РУСАДА и оно будет восстановлено, поэтому это очень ответственный момент для организации. Вся дорожная карта, которая была утверждена для восстановления WADA, выполняется», — сообщил Матыцин в беседе с «Матч ТВ».

Олег Матыцин отметил, что российская сторона намерена приложить все усилия для сохранения статуса победителей фигуристов на Олимпиаде. Он подчеркнул, что на момент разбирательств в деле о допинг-пробе Камилы Валиевой министерство спорта находится в постоянной коммуникации с международными организациями.