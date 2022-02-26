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Матыцин заявил, что РУСАДА обязано внимательно провести расследование по делу Валиевой

Спорт
Матыцин заявил, что РУСАДА обязано внимательно провести расследование по делу Валиевой

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Российское антидопинговое агентство должно быть максимально ответственным в деле о допинг-тесте фигуристки Камилы Валиевой.

Олимпийские игры в Пекине подошли к концу 20 февраля, однако разбирательства по делу о сомнительной допинг-пробе Валиевой до сих пор не завершены. После обнародования результатов теста на допинг девушке все же было разрешено продолжать участие в соревнованиях, однако олимпийские медали призерам командного турнира так и не были вручены.

«РУСАДА должно очень внимательно провести расследование. В конце года, надеюсь, закончится период санкций РУСАДА и оно будет восстановлено, поэтому это очень ответственный момент для организации. Вся дорожная карта, которая была утверждена для восстановления WADA, выполняется», — сообщил Матыцин в беседе с «Матч ТВ».

Олег Матыцин отметил, что российская сторона намерена приложить все усилия для сохранения статуса победителей фигуристов на Олимпиаде. Он подчеркнул, что на момент разбирательств в деле о допинг-пробе Камилы Валиевой министерство спорта находится в постоянной коммуникации с международными организациями.

#олимпиада #допинг #русада #валиева