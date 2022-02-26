Подоляк: спецоперация России в Донбассе должна закончиться дипломатическими переговорами

Любая специальная военная операция должна завершаться переговорным процессом. В этом уверен советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Советник подчеркнул, что условия о прекращении ведения спецоперации на Украине в рамках дипломатических переговоров должны диктовать власти Киева.

«Любая война заканчивается переговорным процессом, но я думаю, что позиции в этом переговорном процессе будут другие. Это будут позиции, которые будет диктовать Украина. Она будет выставлять условия того, что будет происходить дальше, в том числе в Донецкой и Луганской областях», — считает Подоляк.

Ранее президент России Владимир Путин принял вынужденное решение о начале спецоперации в Донбассе по демилитаризации Украины. В Минобороны РФ подчеркнули, что операция носит миротворческий характер, а огонь ведут только по украинской военной инфраструктуре. На сайте 360tv.ru передали слова главы российского МИД Сергея Лаврова о том, что цель спецоперации — освобождение народа Украины от нацификации.