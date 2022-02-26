Власти украинского города Бровары обязали жителей носить желтые ленты на руке

Жителям украинского города Бровары в обязательном порядке необходимо надевать желтую ленту на левую руку во время пребывания на улице. Об этом заявил мэр Игорь Сапожко.

Глава города обратился к местному населению, напомнив, что ситуация на Украине обстоит чрезвычайно серьезная. Людям рекомендуется не покидать дома без необходимости, а движение по городу и районной территории следует ограничить.

«Сегодня исключительно все жители Броварского района во время пребывания на улице должны идентифицировать себя желтой лентой на левой руке!» — сообщил Сапожко.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил проведение спецоперации на Украине из-за событий в Донбассе. По словам главы государства, данная мера является вынужденной и направлена на предотвращение кровопролития, чтобы остановить агрессию в отношении ДНР и ЛНР.