Володин рассказал о новых законах, которые начнут действовать в России в марте

Ряд значимых законов начнет действовать в России в марте, напомнил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Так, в силу вступит, в том числе, закон об ужесточении контроля за оборотом оружия и о росте военных пенсий. Отмечается, что приобретать, хранить и использовать оружие не смогут те люди, которые не прошли медосвидетельствование.
«Медосмотр потребуется проходить раз в пять лет, но только в государственной или муниципальной организации», — написал Володин в своем Telegram-канале.
Что касается пенсий военным пенсионерам, то они проиндексированы выше уровня инфляции — на 8,6%. По словам спикера Госдумы, ранее это было сделано для гражданских неработающих пенсионеров.
Кроме того, с марта вводится ответственность за управление автомобилем без диагностической карты. А для работодателей, у которых в штате насчитывается более ста сотрудников, устанавливается квота на трудоустройство людей с инвалидностью.
С 1 марта в Трудовом кодексе России произойдет ряд изменений. В частности, будет скорректирован перечень «неженских» профессий, передает телеканал «360».