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«Гримаса однополярного мира». Сенатор Косачев осудил Запад за санкции против РФ

Россия
«Гримаса однополярного мира». Сенатор Косачев осудил Запад за санкции против РФ

Санкции США и Европы в отношении России демонстрируют «беспомощность» западного мира в украинском вопросе. Таким мнением с «Парламентской газетой» поделился вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

«Я бы охарактеризовал реакцию Запада на происходящее как гримасу уходящего однополярного мира. Гримасу, стоит заметить, весьма неприглядную. <…> При этом Совет Европы и ОБСЕ демонстрируют полную беспомощность в украинском вопросе, а президент Украины Владимир Зеленский — полную растерянность», — заявил сенатор.

Рассуждая о «российской агрессии» на Украине, западные политики, по мнению сенатора, «исходят из собственных геополитических интересов». Европа и США по-прежнему игнорируют геноцид жителей Донбасса, ответственность за который лежит на украинских войсках и президенте Владимире Зеленском.

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