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Зеленский предупредил о возможном принятии решения по вступлению Украины в Евросоюз

Политика
Зеленский предупредил о возможном принятии решения по вступлению Украины в Евросоюз

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о «решающем моменте» в вопросе принятия страны в Евросоюз,

По его словам, многолетняя дискуссия об интеграции международного объединения и Украины может быть закрыта раз и навсегда. Об этом Зеленский написал в своем Instagram.

«Наступил решающий момент, чтобы раз и навсегда закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС», — отметил он.

Как стало известно ранее, глава шведского правительства Магдалена Андерссон раскрыла местонахождение Зеленского во время саммита Евросоюза. По ее словам, украинский президент подключился к переговорам из бункера.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Главы республик Донбасса попросили Москву оказать помощь после участившихся обстрелов со стороны ВСУ.

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