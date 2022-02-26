Боец ММА Измайлов одержал победу над Оланреваджу Дуродолу в боксерском поединке

Российский боец ММА Магомед Измайлов победил нигерийского соперника Оланреваджу Дуродола в турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

В Москве состоялся поединок между двумя профессиональными бойцами. На протяжении всего боя Измайлов владел преимуществом и за четыре раунда смог одержать победу над Дуродолой со счетом 40:36.

После боя 35-летний Магомед Измайлов заявил, что соперник его просто недооценил — ожидания не совпали с реальностью, и поэтому нигериец не смог справиться. В беседе с журналистами он также рассказал о сложностях, с которыми ему пришлось столкнутся во время боя.

«Я понимал, что надо работать все четыре раунда. Я настраивался на всю дистанцию. У меня заболели руки, когда я попал основательно в первом раунде. Я бил — и такой: "Давай-ка еще, может, дотянешь". Но потом еще сильнее руки заболели, — сказал боец изданию «Спорт-Экспресс».

Напомним, в ММА Магомед Измайлов одержал 17 побед. Три боя для него закончились поражением и еще один ничей. Оланреваджу Дуродолу проиграл уже 10-й поединок и еще 37 выиграл.