«Президент в изгнании». Кто «спрячет» Зеленского после бегства из Украины

Владимир Зеленский в скором времени может стать «президентом в изгнании», уверен главный редактор издания The National Interest (NI) Джейкоб Хайлбранн. По мнению эксперта, миротворческая операция Вооруженных сил РФ вынудит слугу народа покинуть Украину, однако европейские страны вряд ли согласятся предоставить Зеленскому надежное убежище.

«Нынешнему украинскому правительству во главе с президентом Владимиром Зеленским, скорее всего, придется подыскивать место для правительства в изгнании, но, вполне вероятно, нелегко будет найти убежище за пределами Украины, из которого он сможет поддерживать вооруженное сопротивление», — пишет Хайлбранн.

Украинский президент мог бы отправиться в Польшу и Литву, но президенты Анджей Дуда и Гитанас Науседа побоятся в открытую поддерживать Владимира Зеленского.

«Польша и Литва могут испытывать беспокойство по поводу такой перспективы, поскольку это резко усилит российские угрозы в их адрес, — подчеркивает главред NI. — Гарантии безопасности НАТО не включают условий поддержки повстанцев из соседних государств».

Федеральное агентство новостей / pixabay.com

При этом санкции, которые США и Европа вводят против России, могут сыграть злую шутку со всем западным миром, добавляет Джейкоб Хайлбранн. «Непростые» последствия экономических ограничений признал даже премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Цель [президента РФ Владимира] Путина – увидеть, сколько боли смогут вытерпеть его оппоненты и как долго на самом деле продлятся жесткие санкции, прежде чем Европа заплачет», — делает вывод аналитик из США.

Британские же эксперты считают, что российский газовый гигант «Газпром» после полной остановки «Северного потока — 2» сможет зарабатывать еще больше денег. Подробности – в нашей статье.