Аналитик Моро: Запад принес Зеленского в жертву

Глава Украины Владимир Зеленский брошен, а Европа не имеет плана Б. Об этом свидетельствует помощь, которую предложили власти Великобритании и Франции, считает эксперт по геополитике Центра политико-стратегического анализа (StratPol) и вооружениям Ксавье Моро.

Наивность Зеленского привела к тому, что Запад принес его в жертву, заявил Моро корреспонденту РИА Новости.

«Зеленский очень одинок против России. Он проявил определенную наивность, доверившись западным лидерам и их решительным, но неточным заявлениям о поддержке. Я полагаю, что он уже принесен в жертву или, скорее, брошен, но у европейцев нет плана Б. Запад понимает, что с Зеленским покончено», - сказал Моро.

Подтверждают это и слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который сказал, что его страна всегда оказывала помощь изгнанным властям. Моро подчеркнул, что о готовности принять Зеленского заявил и французский лидер Эммануэль Макрон.

«Эти предложения совсем не помогают Зеленскому. Напротив, это означает, что Макрон и Джонсон ожидают очень быстрой победы России и что для Зеленского все кончено», - считает эксперт.

Моро назвал главу Украины политическим дилетантом, которого избрали для достижения мира с Россией, однако, он занял «антироссийскую позицию».

Ранее 24 февраля Россия была вынуждена начать спецоперацию на Украине для защиты жителей ЛНР и ДНР. В обращении президент РФ Владимир Путин заявил, что мирным жителям соседней страны ничего не угрожает.