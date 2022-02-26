Последний карпатский мольфар Нечай предрек исчезновение Украины с карты мира

Украины не будет на карте мира, а народ «разбредется» по другим странам, предрек перед смертью последний карпатский мольфар Нечай.

Уникальные люди появляются на свет в Карпатских горах в те времена, когда их никто не ждет. Колдуны, или мольфары, считаются носителями древних знаний. Они также обладают сверхъестественными способностями. Нечай считал себя потомком брацлавского полковника Данилы Нечая. Чудодейственную силу мольфар открыл в себе в восемь лет.

Провидец предсказал многое, в том числе судьбу Украины. Он предрек исчезновение государства и расселение его народов по разным странам. В интервью журналисту ТВ более десяти лет назад колдун предсказал вымирание генофонда.

«Украины на карте не будет... Треть Украины закарпатской будет венграм и чехам. Галичина будет под Польшей. Восточная, полуденная Украина, будет под Россией. Буковинская Украина будет под румынами, так как и было уже господство такое», — рассказал мольфар Нечай.

Колдун был уверен, что Украина никогда больше не возродится в том виде, в котором существует на данный момент. Однако свое главное предсказание мольфар сделал перед самой смертью. Он велел своим последователям открыть его через 33 года. Старец ушел из жизни в 2011 году.