Дипломат Мирошник: отсутствие ОБСЕ даст Киеву возможность выстроить «любую реальность»

Представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Родион Мирошник отреагировал на решение Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) покинуть территорию Украины.

По его словам, теперь на Украине стало меньше на еще один источник объективной информации. Киев, несомненно, воспользуется этой ситуацией в собственных интересах.

«Еще один источник относительно достоверной информации сворачивается. Теперь Украина при поддержке западных СМИ может конструировать любую виртуальную реальность», — написал он в собственном Telegram-канале.

Ранее генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид приняла решение о срочной эвакуации сотрудников миссии с территории Украины. Соответствующий шаг был сделан в связи с резким обострением ситуации в регионе.