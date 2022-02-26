Власти Крыма ослабят ограничения по COVID-19 с 28 февраля

Власти Крыма приняли решение ослабить ряд ограничений, направленных на профилактику распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Согласно новым правилам, жители Крыма смогут посещать торговые центры без QR-кодов. Кроме того, с 28 февраля будет отменена обязательная самоизоляция для лиц старше 60 лет, а также для граждан с хроническими заболеваниями, отметил Аксенов. С 11 марта на территории республики возобновляется оказание плановой амбулаторной медицинской помощи.

«Дано поручение внести соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности», — заявил Аксенов.

Вакцинация остается одним из наиболее эффективных способов борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В России данная процедура проводится бесплатно с применением препаратов отечественного производства. Как сообщает телеканал «360», около 170 жителей Московской области привились от COVID-19 в МФЦ за последний год.