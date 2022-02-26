Политолог Сатановский раскритиковал протесты звезд против спецоперации РФ на Украине

Политолог Евгений Сатановский возмутился поведением российских звезд, которые выступили против проведения спецоперации России в Донбассе. По его мнению, для знаменитостей важны только деньги.

Многие звезды российской эстрады, протестующие против спецоперации в Донбассе, могут дружить с украинским лидером Владимиром Зеленским, с иронией заявил Сатановский.

«Такая толпа народу пошла с криками "нет войне". И Галкин, и Ургант, Варнава, Харламов Гарик – все прямо вдруг стали страшно негодующими, протестующими и переживающими. За Донбасс не переживали, ни один. Я не помню ни одного слова за эти восемь лет, обращенного к Киеву, на тему того, что нельзя фигачить по живым людям артснарядами. А почему? Галкину-то что? Плохо, что ли, в деревне Грязь с Пугачевой?» – задался вопросом Сатановский.

Политолог считает, что реальным поводом для таких высказываний является то, что звезды боятся потерять зарубежные активы. Они пытаются изобразить протест, надеясь, что тем самым подселят себе соломку. Жизни русских и украинцев их не волнуют, подчеркнул Сатановский.

«Вам всю жизнь было плевать на все, что не давало денег. Вам было плевать на то, что происходит в Донбассе, что происходит с русскими или русскоязычными в Туркменистане, на языковые патрули в Казахстане и на то, что где-то там в школе будет запрещен русский язык. Вы хоть одно слово про это сказали, юмористы, писатели, артисты? Никогда. Ну, так и грош цена всему, что вы публикуете», – сказал Сатановский в эфире «Вести FM».

Ранее в ночь с 23 на 24 февраля российский лидер Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине для защиты жителей Донбасса. По словам президента, мирным гражданам соседнего государства опасность не грозит. Путин подчеркнул, что у РФ не было иного выбора, она была вынуждена пойти на такой шаг.