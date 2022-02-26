ВС РФ поразили 821 объект военной инфраструктуры в ходе спецоперации на Украине

Вооруженные силы России поразили 821 объект военной инфраструктуры Украины во время проведения спецоперации. Об этом в субботу сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, всего было поражено 14 военных аэродромов, 19 пунктов управления и узлов связи, 24 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и «Оса», а также 48 радиолокационных станций.

Кроме того, военные сбили семь боевых самолетов, семь вертолетов, девять беспилотных летательных аппаратов. С начала операции российская армия уничтожила 87 танков, 28 реактивных систем залпового огня, 118 единиц специальной военной автомобильной техники.