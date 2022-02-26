Зеленский призвал украинцев не верить слухам о призыве к армии сложить оружие

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз обратился к гражданам. Лидер государства призвал народ не верить слухам о призыве к армии сложить оружие.

Владимир Зеленский обратился к нации в официальном Instagram-аккаунте. Он указал, что не покидал территорию Украины. Кроме этого, он попросил граждан не верить в ложную информацию.

«Всем доброе утро, украинцы! Появилась фейковая информация, будто я призываю армию сложить оружие. Значит так, я тут, никакое оружие мы не складываем, будем защищать нашу державу», — высказался он.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на украинской территории 24 февраля. Целью является демилитаризация страны.