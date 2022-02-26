Украинские силовики повредили здание детского сада в Донецке

Здание одного из детских садов в Донецке пострадало в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает представительство ДНР в СЦКК.

Украинские военнослужащие продолжают нападения на населенные пункты республик Донбасса. На этот раз снаряд попал в здание детского сада. Информация о пострадавших в настоящее время не поступала, ситуация находится под контролем Совместного центра контроля и координации (СЦКК).

Киев на протяжении восьми лет продолжает обстреливать Луганскую и Донецкую народные республики. В связи с этим Россия 24 февраля объявила о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Такая мера стала вынужденной и направлена на защиту жителей Донбасса.