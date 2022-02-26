ДТП с участием такси и иномарки произошло в Петроградском районе

Очередная автомобильная авария произошла утром в Петроградском районе Северной столицы. На перекрестке столкнулись иномарка и автомобиль такси.

По информации Telegram-канала «78 | Новости», столкновение между автомобилями случилось на пересечении Каменноостровского и Левашовского проспектов. На месте происшествия находятся ГИБДД и эвакуатор.

«Дтп с участием такси на пересечении Каменноостровского и Левашовского проспектов произошло утром 26 февраля. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Одной из частых причин ДТП становятся скользкие дороги. Их состояние заметно ухудшилось с начала зимы. Петербуржцы не раз пытались привлечь внимание администрации губернатора Александра Беглова к проблеме, но пока все сообщения игнорируются.