Государственным СМИ России наложили запрет на монетизацию в Facebook

Российским государственным СМИ запретили проводить монетизацию в Facebook и показывать рекламу на сервисе. Соответствующее заявление сделал директор по кибербезопасности соцсети Натаниэль Глейчер в Twitter.

По словам резидента компании, руководство Facebook продолжает навешивать ярлыки и на другие интернет-издания из России. Глейчер подчеркнул, что соответствующие изменения уже начали внедряться, а сам процесс будут продолжаться до начала выходных.

«В настоящее время мы запрещаем российским государственным СМИ размещать рекламу и осуществлять монетизацию на нашей платформе в любой точке мира», — следует из заявления Натаниэля Глейчера.

Ранее Роскомнадзор начал замедлять трафик Facebook. Такое решение было предпринято российским ведомством за «нарушение прав и свобод человека» социальной сетью.