Байден и его команда по нацбезопасности обсудят события на Украине

Американский президент Джо Байден запланировал на утро 26 февраля встречу с командой по национальной безопасности. Она пройдет в 10:00 (18:00 по московскому времени).

Основной темой переговоров станет ситуация на Украине, участие в них примет вице-президент США Камала Харрис. Мероприятие пройдет в закрытом режиме без присутствия журналистов, говорится в сообщении Белого дома.

Утром 24 февраля Россия объявила о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Она направлена на защиту жителей республик Донбасса и не преследует цель оккупировать территории соседней страны, подчеркивали в Москве. Действия России вызвали волнения на Западе и Европе, из-за чего на страну обрушились санкции, передает «Царьград».