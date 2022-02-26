Гватемала отозвала своего посла из России из-за спецоперации в Донбассе

Гватемала отозвала посла России из-за событий, происходящих в Донбассе. Однако речи о разрыве дипломатических отношений не идет, пишет газета La Prensa Libre.

Президент республики отметил, что его страна не может безучастно наблюдать за ситуацией в Донбассе. По этой причине было принято решение отозвать посла из Москвы.

«Четыре дня назад я дал указание отозвать посла Гватемалы из России», — говорится в заявлении главы государства.

Президент РФ Владимир Путин начал спецоперацию в Донбассе после признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. В Кремле утверждают, что были вынуждены пойти на такой шаг, чтобы прекратить агрессию Киева в отношении субъектов.