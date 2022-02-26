Глава МИД Канады Жоли заявила о необходимости сохранения контакта с Россией

Власти Канады считают важным сохранить присутствие своего посла в России, в том числе для «разъяснения» событий на Украине. Об этом заявила глава МИД страны Мелани Жоли.

Она отметила, что важность его присутствие заключается в том, чтобы граждане РФ понимали, что происходит на Украине. Глава МИД добавила, что сохранение дипломатических связей с Россией тоже крайне важный вопрос.

«Для Канады на данном этапе важно иметь посла в России. Важно, чтобы русские люди понимали, что сейчас происходит на Украине... важно, чтобы мы сохраняли связь с ними», — сказала Жоли.

На этой неделе Канада ввела рестрикции против России из-за кризиса на Украине. Кроме того, Оттава уже включила в санкционные списки президента России Владимира Путина и главу МИД РФ Сергея Лаврова.

Ранее российский лидер заявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Путин назвал этот шаг вынужденной мерой из-за агрессии киевского режима, представляющего угрозу безопасности России и жителям Донбасса.

Это мнение поддержал экс-депутат Рады Алексей Журавко. Он заявил, что только таким способом, видимо, можно прекратить геноцид граждан ЛДНР и принудить Киев к миру, передает «Царьград».