Леонков объяснил, почему российские военные поспешили взять под контроль ЧАЭС

России было необходимо взять под свой контроль и защиту территорию Чернобыльской Атомной электростанции, так как силы украинских нацбатальонов моги использовать ее для организации диверсий.

Об этом в беседе с изданием «Лента.ру» рассказал военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, комментируя заявление официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова о том, что участвующие в спецоперации по демилитаризации Украины подразделения ВДВ взяли под полный контроль территории в районе Чернобыльской АЭС.

Как сообщил по этому поводу Алексей Леонков, ЧАЭС представляет собой чрезвычайно опасный объект, где находятся никак не защищенные ядерные объекты и компоненты.

«Сейчас тактика нацбатальонов и диверсионных групп состоит в подрыве коммуникаций. В том числе мостов, плотин, что, конечно, создает некоторое препятствие для продвижения российских войск. Но прежде всего, это дополнительные трудности именно для гражданского сектора: если произойдет подрыв подстанции, водопроводной станции, это тут же ударит именно по населению», — объяснил Леонков.

А если украинским диверсантам удастся проникнуть на такие опасные объекты как атомные электростанции, то уже никто не будет застрахован ни от чего. А учитывая, что нацбатальоны на Украине придерживаются тактики выжженной земли, то все подобные опасные объекты в этой стране должны находится под надежной защитой, подчеркнул военный эксперт.

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К тому же, добавил Леонков, ранее власти Украины заявили о желании вернуть стране статус ядерной державы, а в украинских социальных сетях начали развивать тему создания "грязной" ядерной бомбы. В этой ситуации российские военные, стремясь не допустить возможных диверсий, могут взять под контроль помимо Чернобыльской АЭС и другие подобные опасные объекты по всей Украине.

Напомним, с 24 февраля российские Вооруженные силы проводят на Украине военную спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик, независимость которых от Киева Москва признала в начале текущей недели.

Как сообщил ранее президент РФ Владимир Путин целью спецоперации российских войск является денацификация и демилитаризация Украины, поэтому украинскому мирному населению ничего не угрожает. Позже президент Украины Владимир Зеленский в обращении к народу, что страны НАТО не откликнулись на его призыв о принятии Украины в Североатлантический альянс, и фактически бросили ее один на один с Россией. Также украинский лидер признал, что в этой ситуации Киев готов начать переговоры с Москвой о нейтральном статусе Украины.