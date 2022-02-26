Ищенко рассказал, как санкции Запада подготовили Россию к денацификации Украины

Решение Российской Федерации о проведении на Украине военной спецоперации по демилитаризации и денацификации страны является своевременным, так как раньше, например, в 2014 году, сама Россия не была к этому готова.

Такое мнение в беседе с изданием «Украина.ру» высказал политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко

В 2014 году, по словам эксперта, Россия еще не была в состоянии осуществить план по демилитаризации и денацификации Украины, но она подготовилась к этому к настоящему времени.

«Зато Запад точно, к 2022 году исчерпал все средства давления на Россию, кроме прямой военной конфронтации. Экономика и финансовая система адаптировались к санкциям и научились извлекать из них пользу», — объяснил Ищенко.

Также эксперт напомнил, что за прошедшее с 2014 года время, в условиях беспрерывных и все время ужесточающихся антироссийских санкций Москва научилась справляться с запретами и разнообразными ограничениями, направленными на притеснение России и ущемление ее национальных интересов.

«Потом вспомните, что в 2014 году всего этого не было. Значит, как минимум настолько мы были слабее, а враг наш был сильнее и более единым. Посчитаете объективно и все поймете», — подчеркнул Ростислав Ищенко.

ФБА «Экономика сегодня» /

Напомним, спецоперация российских Вооруженных сил по защите Донбасса началась утром 24 февраля. Как заявил в обращении к народу президент РФ Владимир Путин, целью этой операции является не оккупация Украины, а ее денацификация и демилитаризация.

Позже Минобороны РФ подчеркнуло, что угрозы для мирного населения Украины нет, так как российские военные используют высокоточное оружие для нанесения точечных ударов по объектам украинской инфраструктуры, аэродромам и системам противовоздушной обороны.