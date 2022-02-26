Энтони Блинкен провел переговоры с главой МИД Японии Есимаса Хаяси по Украине

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен провел телефонную беседу с министром иностранных дел Японии Есимаса Хаяси. Во время переговоров они обсудили происходящее на Украине.

Стороны также затронули начавшуюся 24 февраля специальную операцию России по демилитаризации страны. Подчеркивается, что по итогам переговоров с Энтони Блинкеном Есимаса Хаяси ушел от прямого ответа на вопрос, планирует ли Токио вводить какие-либо санкции в отношении Москвы.

Глава МИД Японии также не сообщил о намерениях страны принимать санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел страны Сергея Лаврова.