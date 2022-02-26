Кедми объяснил, почему для Москвы нет смысла вступать в переговоры с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский готов пойти на любой трюк, чтобы в сложившейся ситуации минимизировать потери лично для себя, но Москва не будет вести переговоры с этой незаконной властью.

Уверенность в этом в интервью информагентству «ПолитЭксперт» выразил израильский военный эксперт и политолог Яков Кедми.

Ранее ряд СМИ, ссылаясь на советника главы Офиса украинского президента, сообщил о том, что Владимир Зеленский якобы готов провести с Россией переговоры о нейтральном статусе Украины, но при условии предоставления Киеву гарантий безопасности.

При этом сам Зеленский в одном из своих многочисленных обращений к украинцам заявил, что власти страны все еще не теряют надежду на поддержку стран НАТО. Как с очевидным разочарованием подчеркнул украинский лидер, пока никто из 27 стран-членов Альянса не откликнулся на призывы Киева принять Украину в западный военный блок. В заключение обращения Зеленский, признав, что Украину все бросили на произвол судьбы, добавил, что готов к переговорам с Россией о нейтральном статусе.

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Комментируя обращение украинского президента, Яков Кедми отметил, что Зеленский делает попытки усидеть на двух стульях.

«Зеленский — политический акробат, он готов на любой трюк, чтобы удержаться у власти», — считает эксперт.

По его словам, в сложившейся сложной для украинского руководства ситуации, ему следовало бы прислушаться к позиции Москвы, тем более, что та власть, которая находится сейчас в Киеве, не может считаться легитимной.

«Россия не может вести с нелегитимной, преступной властью какие-то переговоры. Это не имеет смысла, поскольку все, что она подпишет и обяжется сделать,— она нарушит, как произошло с Минскими соглашениями», — подчеркнул израильский политолог.

К тому же, добавил он, украинская власть не только нелегитимная, но и проамериканская. Нет никакого смысла вести с ней переговоры, так как по указке Вашингтона эта власть превращает Украину в государство, угрожающее безопасности РФ.

Находясь под иностранным управлением, Украина является опасной для России, поэтому с ней бессмысленно вести переговоры.

Федеральное агентство новостей /

Раньше, напомнил Кедми, Украина уже была нейтральным государством, и это положение было закреплено в ее Конституции. Но затем киевские власти внесли в Основной закон изменения, прописав в нем обязательство придерживаться курса на вступление в НАТО.

И это стало препятствием для ведения переговоров с Украиной. Ранее российский президент Владимир Путин обратил внимание на эту проблему, напоминает Кедми, так как нет никаких гарантий, что украинские власти в будущем окажутся в состоянии выполнять взятые на себя ранее обязательства.

«С этой властью нелегитимной, антироссийской, русофобской по своей сути России не о чем разговаривать. Только об условиях капитуляции. Не зря было сказано, что первым этапом новой Украины должна быть денацификация», — подчеркнул Кедми.

Напомним, ранее глава Минобороны РФ Сергей Лавров в ходе прошедшей 25 февраля пресс-конференции заявил, что цель России в рамках проводящейся военной спецоперации — это денацификация Украины. По словам министра, Россия не может позволить, чтобы неонацисты правили на Украине.