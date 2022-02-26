Британский МИД намерен запретить компаниям оказывать услуги Путину и Лаврову

Министерство иностранных дел Великобритании планирует ввести новые санкционные ограничения в отношении президента России Владимира Путина и министра иностранных дел страны Сергея Лаврова. Об этом сообщили представители ведомства.

Данная мера связана с начавшейся утром 24 февраля военной операцией России на Украине. По словам Путина, она призвана демилитаризировать государство, а также защитить мирное население Донецкой и Луганской народных республик от обстрелов со стороны ВСУ.

Как добавили в МИД Великобритании, в рамках новых санкций компаниям страны планируют запретить предоставлять товары и услуги Путину и Лаврову.