Украинские националисты используют гражданское население страны в качестве живого щита. Соответствующее заявление сделал постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя.

Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент страны Владимир Путин, военные действия направлены на защиту мирного населения Донецкой и Луганской народных республик, страдающих из-за обстрелов со стороны ВСУ, передает «Царьград». По словам Небензи, украинские националисты также размещают в жилых районах системы залпового огня.