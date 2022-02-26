Жители блокадного Ленинграда рассказали, что поддерживают действия президента России Владимира Путина по защите жителей Донбасса.

Журналисты ФАН опросили пенсионеров о происходящем в Донецкой и Луганской народных республиках, независимость которых недавно признала Россия. Они единогласно заявили, что ДНР и ЛНР наконец получили возможность стать свободными.

«Молодец Путин. Конечно, да», — заявила одна из жительниц блокадного Ленинграда.

Пенсионерка уверена, что решить конфликт без боевых действий было невозможно. Она также провела параллели между нынешними событиями и фашизмом в тяжелые годы Великой Отечественной войны.

«Это фашизм. Я Украину вообще не признаю. Раньше ее не было. Я не пойму, откуда вообще взялась эта Украина. Честно вам говорю. Сколько я жила, не было такого», — высказалась блокадница.

Происходящие за последние восемь лет события в Донбассе не оставляют равнодушным никого. Россия неоднократно призывала Украину начать соблюдать Минские соглашения, которые постоянно нарушались. В результате Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции для защиты жителей ДНР и ЛНР, которые подвергаются геноциду со стороны киевского режима.