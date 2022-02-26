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Блокадники поддержали решение Путина по Донбассу

Общество
Блокадники поддержали решение Путина по Донбассу

Жители блокадного Ленинграда рассказали, что поддерживают действия президента России Владимира Путина по защите жителей Донбасса.

Журналисты ФАН опросили пенсионеров о происходящем в Донецкой и Луганской народных республиках, независимость которых недавно признала Россия. Они единогласно заявили, что ДНР и ЛНР наконец получили возможность стать свободными.

«Молодец Путин. Конечно, да», — заявила одна из жительниц блокадного Ленинграда.

Пенсионерка уверена, что решить конфликт без боевых действий было невозможно. Она также провела параллели между нынешними событиями и фашизмом в тяжелые годы Великой Отечественной войны.

«Это фашизм. Я Украину вообще не признаю. Раньше ее не было. Я не пойму, откуда вообще взялась эта Украина. Честно вам говорю. Сколько я жила, не было такого», — высказалась блокадница.

Происходящие за последние восемь лет события в Донбассе не оставляют равнодушным никого. Россия неоднократно призывала Украину начать соблюдать Минские соглашения, которые постоянно нарушались. В результате Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции для защиты жителей ДНР и ЛНР, которые подвергаются геноциду со стороны киевского режима.

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