США официально ввели персональные санкции против Путина и Лаврова

Власти Соединенных Штатов официально ввели санкционные ограничения в отношении президента России Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом говорится в сообщении американского минфина.

Данные меры связаны с начавшейся военной операцией России по демилитаризации Украины. Как сообщили в минфине, ограничения против Путина и Лаврова подразумевают запрет на сделки с ними для американских граждан. О решении Вашингтона также объявляла пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает «Царьград».

Ранее власти Великобритании предприняли в отношении Путина и Лаврова аналогичные меры. Однако, по словам представителей российского Министерства иностранных дел, данные меры не окажут значительного влияния. Так, Мария Захарова назвала санкции Запада «свидетельством бессилия», пишет телеканал «360».