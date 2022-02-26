Руководство Google удалило тысячи видеороликов на YouTube из-за Украины

Американская компания Google удалила большое количество материалов на своем хостинге YouTube. Данные меры затронули тысячи видеороликов и сотни каналов, сообщило руководство корпорации.

Соответствующее действие Google напрямую связано с происходящим на территории Украины. Ранее Россия начала в стране специальную операцию для ее демилитаризации. По словам главы государства Владимира Путина, военные действия также призваны обеспечить защиту мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.

Помимо этого, социальная сеть Facebook заблокировала аккаунты ряда российских изданий. В ответ на это Роскомнадзор начал замедление трафика онлайн-платформы, поскольку действия ее руководства нарушали права и свободы человека.