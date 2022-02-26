Минцифры Украины попросило Apple заблокировать App Store для россиян

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что говорил с гендиректором компании Apple Тимом Куком и попросил его ограничить работу App Store в России.

Соответствующее заявление Федоров сделал в своем Telegram-канале. Он считает, что Apple должна присоединиться к пакету американских санкций и запретить россиянам загружать продукты своего производства.

«Обратился к СЕО компании Apple Тиму Куку с [просьбой] заблокировать для граждан РФ Apple Store, поддержать пакет санкций правительства США, запретить загружать свои продукты», — говорится в сообщении.

США и ряд других стран ввели санкции против России из-за военной спецоперации по демилитаризации Украины. Москва приняла такое решение в ответ на просьбы о помощи от глав республик Донбасса.