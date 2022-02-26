Зеленский попросил премьера Израиля Беннета стать посредником в диалоге с Россией

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет может выступить посредником в переговорах Москвы и Киева. Инициатором такого предложения стал украинский президент Владимир Зеленский.

Политик ранее заявил, что готов к диалогу с Россией. Москва предложила организовать встречу делегаций двух стран на территории Минска, однако Киев отклонил это предложение.

«Президент Зеленский обратился к премьер-министру Израиля с просьбой стать посредником в переговорах с РФ», — пишут украинские СМИ.

Поводом для переговоров стала военная спецоперация по демилитаризации Украины, начатая Россией утром 24 февраля, уточнил телеканал «360». Такая мера стала ответом на просьбу о помощи от глав республик Донбасса, сообщает «Царьград».